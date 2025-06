Controlli nel Petilino. Sequestrati cocaina ed un coltello

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno intensificato i servizi sul territorio attenzionando diversi comuni di competenza, mettendo in campo numerosi posti di blocco, perlustrazioni nei centri abitati ed eseguendo degli accertamenti mirati anche in aree rurali: una attività che ha consentito di controllare oltre trecento persone e più di duecento veicoli.

In questo contesto un giovane di Strongoli, è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere, dopo che a Cotronei è stato trovato con un coltello lungo 19 cm.

I militari della Radiomobile hanno rinvenuto e sequestrato 38 grammi di cocaina scovati all’interno di un garage di Roccabernarda. Elevate, poi, oltre 15 contravvenzioni al Codice della Strada, per violazioni che vanno dalla mancata revisione alla guida senza cintura di sicurezza. È stato infine eseguito il fermo amministrativo di un mezzo agricolo che senza assicurazione era peraltro utilizzato in un’area pubblica, violando quindi la legge.