Tropea. Triathlon degli Dei, manca poco: domenica la partenza

Mancano solo pochi giorni al 29 ottobre e all’attesissimo appuntamento a Tropea con Il Triathlon degli Dei, gara nazionale organizzata dalla Asd X-Sport Green del Presidente Luca Mancuso.

Fervono i preparativi e fra gli atleti partecipanti spiccano i nomi di Federico Spinazzè, campione internazionale di Triathlon e Marco Carozzo campione italiano di duathlon e argento ai campionati europei. Ad intrattenere atleti e accompagnatori ci sarà Dario “Daddo” Nardone, speaker e responsabile del programma “Passione Triathlon”, un nome ben noto fra gli appassionati, voce e commentatore dell’Ironman Italia e dei campionati italiani di Triathlon.

Molte le collaborazioni, nella frazione a mare saranno presenti i Cani di Salvataggio dei SISC coordinati da Andrea Barone e il nucleo sommozzatori dell’AISA di Paolo Palladino. A terra il Moto Club della Polizia di Stato sezione di Catanzaro, referente Saverio Fasanaro, garantirà la scorta agli atleti durante la frazione in bicicletta mentre l’Asd Bici Insieme del Presidente Raffaele Mancuso sarà a seguito degli atleti nell’ultima prova, i 5 km di corsa.

Sul campo Legambiente Calabria sezioni di Ricadi e di Lamezia Terme saranno presenti per illustrare le proprie iniziative e il CNR Isac di Lamezia Terme, responsabile Claudia Calidonna, avrà una postazione dotata di apparecchiature per il rilevamento della qualità dell’aria.

Sabato pomeriggio saranno effettuate le prime consegne di pacco gara e un aperitivo di benvenuto per gli ospiti provenienti da tutta Italia. La mattina successiva si concludono le fasi di iscrizione.

“Stiamo riscontrando un reale entusiasmo per questa prima su Tropea, oltre alle collaborazioni su citate saranno presenti diverse associazione per dare assistenza durante la gara e le sorprese non mancheranno di certo. Poco prima dello start, previsto per le ore 12:00, il mare di Tropea sarà sorvolato da un RV7 e inoltre gli spettatori potranno assistere ad un allenamento del sollevatore italiano e atleta olimpico Moreno Boer delle Fiamme Oro e dei suoi allievi” afferma Luca Mancuso.

“Ringrazio sin da Subito l’Amministrazione Comunale di Tropea e il Sindaco Avv. Macrì, il consigliere Carmine Godano per la sensibilità dimostrata durante l’organizzazione del Triathlon degli Dèi, la Polizia Locale di Tropea per il prezioso ed incommensurabile sostegno che ci darà durante le fasi più concitate della gara e la cittadinanza tutta per la partecipazione” aggiunge.

“Un evento, il Triathlon degli Dèi, che non vuole essere solo di carattere sportivo ma che vuol rappresentare un forte segnale di collaborazione fra Enti ed Associazioni, capace di promuovere in tutta la Calabria un concreto e attrattivo turismo sportivo” conclude Mancuso.