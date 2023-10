Pro loco Rossano, progetto Insieme contro il bullismo ed il cyberbullismo

Al via dal 26 ottobre fino all'11 novembre il secondo giro degli incontri informativi-educativi con gli alunni, genitori e docenti delle scuole Istituto Comprensivo Statale Rossano 1, Istituto Comprensivo Statale - Rossano III, Istituto D'istruzione Superiore Ls-Lc San Nilo -La, aderenti al progetto di Insieme contro il bullismo ed il cyberbullismo, di Corigliano-Rossano.

Durante gli incontri alla presenza dello staff tecnico saranno effettuate le attività educative di informazione e formazione inerenti le tematiche del bullismo e cyberbullismo relative alle attività progettuali previste.

Il progetto è promosso dalla Pro Loco Rossano “La Bizantina” Aps, in qualità di Ente capofila, in partenariato con Nuova Pro Loco Camigliatello Silano Aps, Pro Loco Paludi Aps, Pro Loco Di San Vincenzo La Costa Aps. Altri partner di progetto sono FormAres Aps, Associazione Imforma, lo staff tecnico di Mani in alto Aps, Pro Loco Corigliano e le Scuole Istituto Comprensivo Statale Rossano 1, Istituto Comprensivo Statale - Rossano Iii, Istituto D'istruzione Superiore Ls-Lc San Nilo -La.

L’iniziativa è finanziata in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria ai sensi del Codice del Terzo settore.