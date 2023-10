Dalla Fp Cgil Area Vasta dissenso per gli ultimi atti corruttivi in sanità

"Gli avvenimenti di cronaca, di cui tutti noi siamo venuti a conoscenza in quest’ultima settimana, attraverso la lettura dei quotidiani, occorsi nel capoluogo di regione, vedono la Fp Cgil Area Vasta di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia non rimanere indifferente di fronte ad episodi corruttivi, che minano quel difficile percorso alla ricerca della sospirata stabilità e tranquillità, di tutti quei lavoratori che operano quotidianamente e con abnegazione nella Fondazione Betania Onlus e nella nuova Azienda Karol-Betania Strutture Sanitarie Srl. E' quanto scrivono in una nota per la Fp Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Marcello Mussari, Salvatore Scicchitano e Saverio Viscomi.

"La Fp Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia - continua la nota - nel rispetto della Costituzione, esprime il suo forte dissenso contro ogni forma di abuso, contro concussione e illegalità. Sarà sempre al fianco di coloro i quali si ribellano a quelle forme di “violenza subdola” che colpiscono direttamente Aziende e lavoratori onesti e mettono a rischio i servizi per i quali da oltre ottant’anni vedono garantiti i diritti e soddisfatti i bisogni di salute, espressi dalla popolazione non solo di Catanzaro e Provincia ma di tutta la Calabria.

Pertanto confidiamo nell’azione della Magistratura affinchè, in tempi brevi, faccia luce sulle vicende denunciate all’Ad Marco Zummo e al contempo chiede a tutte le Istituzioni pubbliche e religiose di non lasciare soli Aziende, lavoratori ed ospiti e che vengano da Esse stesse tutelati. Si vuol anche esprimere l’importanza vitale acchè il Datore di lavoro garantisca tutti i diritti dovuti ai lavoratori, partendo da quello che è il più importante: la garanzia del diritto ad essere retribuiti puntualmente senza dover attendere giorni, settimane e mesi oltre i dovuti termini contrattuali.

Lo stipendio non può essere considerato un optional. Lavoratori, con le loro famiglie, ridotti sempre allo stremo, che nonostante le difficoltà ormai storiche e già conosciute da tutta l’opinione pubblica, continuano a prestare diligentemente il loro “servizio”, ove necessario protestando ed agendo sempre nel rispetto della normativa vigente, per difendere i loro diritti, ma purtroppo sistematicamente disillusi.

La Fp Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, attraverso i propri Rappresentanti Sindacali, sarà sempre vicino ai lavoratori ed alle loro famiglie e li tutelerà nelle modalità più opportune".