Michelangelo Iannone nuovo Commissario Arpacal Calabria

In un clima di entusiasmo, emozione e amicizia è avvenuto il passaggio delle consegne dell’Arpacal tra il Commissario cedente Emilio Errigo e Michelangelo Iannone, quest’ultimo recentemente nominato dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto alla guida dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria sino ad Aprile 2024.

Hanno preso parte all’incontro: il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, Pietro Raso, Presidente della IV Commissione regionale “Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente”, Salvatore Siviglia, Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e tutela dell’Ambiente”, i Direttori dei Dipartimenti provinciali e dei Centri regionali di Arpacal e numerosi giornalisti.

Il Generale Errigo, nel formulare i saluti ed i ringraziamenti ai presenti, ha sottolineato le parti salienti delle attività svolte, ringraziando il Presidente delle Regione Calabria e in particolare l’Ing. Siviglia per la loro costante vicinanza e attenzione, con identici sentimenti ha rivolto un ringraziamento al Presidente del Consiglio regionale on. Filippo Mancuso, all’on. Pietro Raso, all’on. Antonio Montuoro Consigliere regionale e Presidente della II Commissione Consiliare “Bilancio, Programmazione economica e Attività Produttive, Affari dell’Unione Europea e relazioni con l’Estero” ed ai Consiglieri regionali tutti. "Grazie al loro costante lavoro e al proficuo impegno è stato possibile affrontare e superare numerose complessità, riscontrate nel corso dei nove mesi di attività svolte alla guida di Arpacal", ha precisato.

Nel corso del nuovo incarico di Commissario Straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito contaminato di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone – Cassano – Cerchiara, al quale il Prof. Errigo è stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso ha affermato che Arpa Calabria, vista la professionalità, la competenza e l’esperienza in ambito ambientale e sanitario e la notevole crescita raggiunta in questi ultimi mesi, avrà un ruolo importantissimo, ragione per la quale, tale collaborazione è stata formalizzata nel Decreto di nomina emesso dal Governo.

Il neo Commissario, in un brevissimo intervento ha ringraziato tutti i presenti, rivolgendo al Prof. Errigo il suo più vivo compiacimento "per il lavoro svolto nel corso del mandato e per i risultati raggiunti".

A seguire, il Dirigente Salvatore Siviglia ha tenuto a ringraziare pubblicamente "l’ottimo lavoro svolto dal Gen. Errigo, soffermandosi sulla sinergica azione svolta tra il Dipartimento Ambiente e l’Arpacal e manifestando la volontà di proseguire la modalità operativa già messa in atto anche con il Prof. Iannone".

Infine, il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, salutando e ringraziando Errigo "per il brillante lavoro svolto", ha augurato "buon lavoro per il nuovo e impegnativo incarico che lo attende, auspicando per il futuro la necessità di mantenere una continuità amministrativa e di poter lavorare a lungo auspicando per il futuro la nomina a Direttore Generale di Arpacal".