Calcio a 5, Serie A2. Ecosistem Lamezia: sfida interna contro le Aquile Molfetta

Sabato 28 ottobre alle 17, andrà in scena al PalaSparti di Lamezia Terme la sfida tra i padroni di casa dell’Ecosistem Lamezia Soccer e le Aquile Molfetta, valida per la terza giornata del campionato maschile di Futsal A2, gir. D.

Gli Orange di mister Carrozza stanno preparando con attenzione questa sfida interna, lavorando con abnegazione sia sul piano atletico che tattico. Nulla verrà lasciato al caso, preparando strategie offensive e ideando efficaci schemi difensivi.

In campionato gli Orange sono reduci da due stop consecutivi conditi da tanta sfortuna, ciò rende ancora più necessaria una prestazione di alto livello capace di far girare nel giusto verso la ruota del destino.

Se in campionato la vittoria si lascia attendere, ciò non avviene nella Coppa della Divisione dove la selezione U-23 Orange - un equilibrato mix tra gli elementi della Juniores e della Prima Squadra - continua il suo percorso netto conquistando la qualificazione agli Ottavi di finale, grazie alla vittoria in trasferta contro la Drago Acireale per 2-1, e piazzandosi tra le migliori 16 d’Italia

Tornando al campionato, nel precedente turno Molfetta ha perso in casa con il Sammichele di Bari. Partita terminata con il risultato di 3-5 per gli ospiti. I gol biancorossi portano le firme di: Murolo e due volte Roselli. I molfettesi sono a quota zero punti e verranno a Lamezia con il coltello tra i denti.

La partita tra Lamezia e Molfetta sarà arbitrata dai sigg. Concetto Fabiano e Francesco Quartaronello. Cronometrista sarà il sig. Salvatore Freccia di Catanzaro.

Le parole di Fabio Ecelestini fanno capire la grinta dei lametini: «In campo daremo tutto noi stessi! Ci stiamo allenando con grande determinazione e vogliamo dare il 100%. Siamo chiamati a una prova d’orgoglio e noi metteremo tutto il nostro spirito agonistico in questo match. Siamo certi che non ci mancherà la spinta del pubblico di Lamezia e vogliamo ripagarli del loro calore».