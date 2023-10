Calcio a 5. Ecosistem Lamezia: col Molfetta la prima vittoria in Serie A2

Il PalaSparti di Lamezia Terme ha festeggiato, ieri, la prima storica vittoria dell’Ecosistem in Serie A2 di Futsal maschile. Nella sfida interna contro le Aquile Molfetta, valida per la terza giornata del girone D di Serie A2, gli uomini di mister Carrozza si sono imposti per 4-1 sugli avversari, disputando una prestazione di grandissimo livello, mettendo in campo quella prova d’orgoglio al quale aveva fatto appello il trainer lametino nel discorso pre-match negli spogliatoi.

La partita è stata un vero e proprio spettacolo sin dalle prime battute, con l’Ecosistem Lamezia che ha imposto il proprio gioco dal fischio d'inizio fino alla sirena dell’half-time. Il primo tempo è stato dominato in modo impressionante dalla squadra di casa, scesa in campo con una mentalità aggressiva e un desiderio evidente di vincere.

Grazie a una serie di combinazioni intelligenti e rapidi scambi, con il controllo del possesso palla e una serie di attacchi pericolosi, la squadra di Lamezia Terme è riuscita a siglare due gol nel corso del primo tempo, prima con Mantuano e poi con Tubau.

I tifosi, che hanno affollato le tribune del PalaSparti, sono stati entusiasti di vedere la loro squadra così in forma, applaudendo ad ogni rete e ogni azione spettacolare.

Nel secondo tempo, l'Ecosistem Lamezia Soccer ha mantenuto il controllo della partita, pur rimanendo vigile contro un Molfetta mai arrendevole ma determinato a recuperare terreno. La solidità della fase difensiva Orange ha però frenato le velleità ospiti, concedendo la sola rete della bandiera con Prisciandaro.

Il gol subìto ha scatenato nuovamente la furia Orange, che è riuscita per ben due volte a vìolare la porta molfettese, con la sontuosa doppietta di Manuel Patamia che ha consentito al pubblico del PalaSparti di esplodere un boato di gioia ed emozione.

Con un gioco brillante nel primo tempo e una difesa solida nel secondo, il team lametino ha manifestato di avere il potenziale per raggiungere grandi traguardi in questa stagione; con questa vittoria la squadra ha dimostrato di avere il talento e la determinazione necessari per competere al massimo nella prestigiosa serie A2 del Futsal maschile italiano.