Pizzo, nascondeva oltre un etto di droga in casa: arrestato

Un giovane è stato arrestato, lo scorso 25 ottobre a Pizzo, a seguito di un controllo mirato nell'ambito del contrasto alla detenzione ed allo spaccio di droga. Lo rende noto la Questura di Vibo Valentia, impegnata in controlli su tutto il territorio.

Si tratta di un ventinovenne originario di Vibo Valentia, sorpreso però all'interno di una abitazione a Pizzo con ben 125 grammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana ed hashish, assieme a diverso materiale per il confezionamento. Il tutto era nascosto in una busta di un noto corriere espresso, e già suddiviso in dosi.

Al termine delle formalità, il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari, per essere rimesso in libertà subito dopo.