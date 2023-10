Catanzaro, vasto rogo lambisce palazzine popolari: nessun ferito

Attimi di paura quest'oggi a Catanzaro, dove è stato necessario l'intervento di due autobotti dei Vigili del Fuoco per domare un vasto rogo nelle immediate vicinanze delle palazzine popolari dell'Aterp, lungo Viale Isonzo.

Incendio che ha coinvolto dei grandi cumuli di rifiuti accumulatisi nei pressi del civico 222, che, bruciando, hanno generato una densa ed alta nube di fumo nero.

Le fiamme si sono pericolosamente avvicinate alle abitazioni, coinvolgendo alcuni balconi e provocando danni anche agli infissi. Distrutta una baracca in legno, assieme ad un furgone ed alcune carcasse di autovetture che si trovavano in zona. Non si registrano feriti, anche se le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono ancora in corso.