Crotone, predisposti gli interventi del Piano Comunale Annuale per il diritto allo studio

Il Comune di Crotone

La Giunta Comunale di Crotone, su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano, ha approvato il Piano Comunale Annuale per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2023/2024, che riguarda una serie di interventi e servizi che l’amministrazione ha predisposto per garantire il diritto allo studio agli studenti degli istituti scolastici di pertinenza comunale.

Tra questi il trasporto scolastico e la refezione scolastica, servizi che tra l’altro l’amministrazione ha già attivato e sono stati già programmati per un triennio in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico.

Ulteriori interventi sono previsti attraverso il sostegno economico da destinare agli studenti con l’erogazione di cedole librarie. Contributi per l’acquisto dei libri di testo sono previsti attraverso fondi regionali.

Inoltre la Regione ha assegnato al Comune oltre 157 mila euro che saranno destinati oltre 155 mila per assistenza specialistica agli alunni con diversa abilità e 2000 euro per “scuola in Ospedale”.

Il piano annuale dunque sintetizza tutti gli interventi previsti dall’amministrazione a favore di una platea scolastica di complessivi 6.127 studenti.

Il fine principale del piano è il pieno conseguimento del diritto allo studio, la riduzione dei livelli di povertà educativa e il contrasto all’esclusione delle fasce più deboli dal sistema scolastico.

Un ulteriore obiettivo è quello di riportare ad una dimensione di stabilità l’erogazione dei servizi dedicati al diritto allo studio, in particolar modo ai servizi di refezione e trasporto scolastico.

“Ringrazio gli uffici per il lavoro che hanno condotto sin da questa estate consentendo di essere pronti per l’inizio del nuovo anno scolastico” dichiara l’assessore Corigliano.