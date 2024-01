Crotone, ulteriori finanziamenti per l’assistenza specialistica per gli alunni con diversa abilità

Al contributo regionale per il servizio di assistenza specialistica agli alunni con diversa abilità già erogato per il 70% agli istituti di competenza comunale (il restante 30% è in corso di liquidazione) pari a 122.000 euro si aggiungono ulteriori somme che saranno corrisposte agli istituti per le medesime finalità. Lo comunica l’assessore alla Pubblica Istruzione del coune di Crotone Nicola Corigliano.

Si tratta di un fondo regionale aggiuntivo di 45.403,59 euro che l’amministrazione corrisponderà agli istituti Alcmeone, Alfieri, M.G. Cutuli, Don Milani, Giovanni XXIII, Papanice e Rosmini destinati ad una platea scolastica di 237 alunni.

Fondo destinato a potenziare il servizio di assistenza specialistica per gli alunni con diversa abilità.

Inoltre il Ministero dell’Interno e il ministero per le disabilità di concerto con il ministero dell’Istruzione e il ministero dell’Economia hanno corrisposto un finanziamento di 105.898 euro per assistenza specialistica agli alunni con diversa abilità.

Anche in questo caso l’amministrazione ha proceduto a prendere atto del citato finanziamento ed a prevedere la corresponsione agli istituti di sua competenza.

“Già lo scorso agosto avevamo propedeuticamente corrisposto agli istituti le somme pervenute all’Ente affinché questo importante servizio partisse in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico. Oggi si aggiungono questi ulteriori fondi che gli uffici sono già pronti ad erogare agli istituti scolastici di competenza comunale. Grazie al lavoro degli uffici abbiamo fatto in modo che non solo in questo specifico ed importante settore ma anche per quanto attiene la mensa e il trasporto scolastico i servizi partissero con l’inizio dell’anno scolastico” dichiara l’assessore Corigliano.