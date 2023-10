Football Americano. L’associazione Avirco dona defibrillatore agli Akei Crotone

Si è tenuta ieri, presso il parco commerciale Akropolis, in località Passovecchio a Crotone, la consegna ufficiale di un defibrillatore che è andato alla compagine cittadina di Football Americano degli Akei.

Si tratta di un segno di riconoscimento per la generosità e la collaborazione riscontrata in tutta la gente del territorio pitagorico che in questi giorni ha voluto dare un piccolo aiuto, per una giusta causa, all’associazione di volontariato Avirco Insufficienza Respiratoria Cardiopatica e Obesità Patologica.

È stato lo stesso presidente dell’associazione, Nicola Lezza, a consegnare personalmente il defibrillatore al numero uno degli Akei nonché patron dell’Akropolis, Francesco Pizzuti, che ha rinnovato la sua piena disponibilità all’Avirco affinché quest’ultimo possa continuare a svolgere al meglio ed in piena libertà la propria attività di volontariato all’interno della struttura crotonese, riscontrando una grande partecipazione da parte delle migliaia di clienti che frequentano il Parco Commerciale che, con i suoi 19mila mq, è il più grande di Crotone e della costa Ionica da Corigliano a Catanzaro.

Lo stesso presidente Pizzuti non ha voluto far mancare i suoi ringraziamenti all’associazione così come non sono mancati quelli di tutta la squadra, che era presente alla consegna insieme anche alla formazione femminile e a quella maschile della Flag.