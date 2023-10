Reggio. Controlli nel quartiere Arghillà, quattro arresti e sei denunce

Quattro persone sono finite in arresto ed altre sei sono state invece denunciate durante un servizio straordinario eseguito dalla polizia locale nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria.

Gli agenti, coordinati dal comandante Salvatore Zucco e supportati dal personale tecnico dell’Enel e della Hermes, hanno ispezionato una decina di immobili che hanno portato a denunciare i sei soggetti per l’occupazione abusiva di un immobile pubblico e per furto aggravato di acqua ed energia elettrica.

Gli arrestati, con precedenti specifici, sono stati invece “pizzicati” in flagranza per furto di energia elettrica: tramite dei cavi abusivi derivati dalle cabine stradali dell’Enel, avrebbero alimentato i rispettivi appartamenti. Si stima abbiano sottratto fraudolentemente corrente per circa 35mila euro. Sequestrate due autovetture senza assicurazione.