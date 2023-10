Incidente stradale a Simbario, grave un quarantenne

È stato ricoverato in gravi condizioni il quarantenne rimasto vittima di un incidente stradale nel pomeriggio odierno a Simbario, nel vibonese. Secondo quanto appreso, l'uomo - S.G. le iniziali, originario di Serra San Bruno - stava percorrendo la trasversale delle serre quando, per motivi non ancora del tutto chiariti, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Con il mezzo fuori controllo sarebbe poi stato scaraventato violentemente fuori dall'abitacolo, procurandosi un grave trauma cranico. Altri passanti hanno subito allertato il personale medico del 118, che giunto sul posto ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso per un trasferimento d'urgenza all'ospedale di Catanzaro.