Arrivano le 60 nuove ambulanze, rafforzeranno l’emergenza urgenza di tutte le province

Tutte in fila a far bella mostra di sé nel piazzale della Cittadella di Germaneto, prima di essere inviate alle rispettive strutture. Sono le sessanta nuove ambulanze acquistate dalla Regione per rafforzare la flotta del delicato settore sanitario dell’emergenza urgenza (QUI).

Stamani, come dicevamo, la presentazione ufficiale nel parcheggio principale dell’Ente: oltre quelle già acquistate di ambulanze ne dovranno arrivare altre trenta entro la fine dell’anno, così come sempre entro il 31 dicembre prossimo si attendono anche quaranta nuove auto mediche.

A fare gli onori di casa il presidente Roberto Occhiuto accompagnato dal Antonello Graziano, direttore generale dell’Asp di Cosenza, che per conto di Azienda zero si è occupato degli acquisti.

Il governatore ha anticipato però che sono ancora altri gli investimenti in strumentazioni sanitarie in fase di acquisizione. Si tratta nel dettaglio di 125 Cardiomonitor-defibrillatori multiparametrici a trasmissione ECG per la Telecardiologia; 125 Massaggiatori Cardiaci esterni; 125 Aspiratori di secreti portatili; 125 Ventilatori polmonari portatili; 125 Ecografi portatili; 125 Emogas Analizzatori portatili; 125 Apparecchiature portatili per la determinazione della Troponina; 125 Device per l'accesso intraosseo; 125 Videolaringoscopi portatili; e 10 Caschi per diagnosi differenziale ictus ischemico versus ictus emorragico.

Come anticipavamo, le ambulanze - che sono state acquistate con risorse del Por 2014-20 che non spese rischiavano a fine anno di dover tornare indietro - sono state assegnate alle postazioni di emergenza di tutte e cinque le province della Calabria.