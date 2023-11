Incendio in cantiere scuola elementare, non si esclude ipotesi dolosa

Non è escluso possa essere di natura dolosa l’incendio che nella notte dell’1 novembre ha interessato un cantiere dove si stanno svolgendo i lavori di ristrutturazione e di adeguamento sismico di una scuola elementare di Catanzaro, in via Teano.

Il rogo, che sarebbe divampato intorno alle due del mattino all’esterno della recinzione per poi propagarsi all’interno, hanno danneggiato del materiale edile e dell’attrezzatura dell’azienda, la Sami, che, tra l’altro ha già subito un altro incendio.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e gli uomini della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini sull’accaduto e che non escludono per il momento alcuna ipotesi.