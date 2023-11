Squillace, scontro tra auto e furgone lungo la 106: un ferito

Ancora un incidente sulla Statale 106: questa mattina, attorno alle 6:20, si è infatti verificato uno scontro tra un'auto ed un furgone, un Fiat Ducato ed una Fiat Punto, in un tratto di strada ricadente nel comune di Squillace Lido, nel catanzarese, a seguito del quale la vettura finiva ribaltata sulla strada.

Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e del personale medico del 118. Proprio il conducente dell'auto è rimasto ferito, ed è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i Carabinieri per accertare la dinamica del sinistro.