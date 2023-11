Deve scontare cinque anni per truffe online: crotonese arrestato a Parma

È stato condannato a 5 anni e 3 mesi di reclusione per una serie di truffe online subite da ignari cittadini di tutta Italia. Un comportamento perpetrato con continuità negli ultimi sei anni, che si è concluso con la condanna definitiva da parte del Tribunale di Parma, lo scorso 10 ottobre.

Finisce così in carcere un trentottenne crotonese residente da tempo in Emilia-Romagna: nei giorni scorsi l'uomo è stato raggiunto dagli agenti della Squadra Mobile, che dopo averlo rintracciato gli hanno notificato gli atti per poi arrestarlo e trasferirlo nella casa circondariale pitagorica.

Lo stesso, nel corso del processo, avrebbe fatto richiesta di una pena alternativa (nello specifico, l'affidamento ai servizi sociali), ma viste le numerose condanne per lo stesso reato il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di beneficio.