Internazionalizzazione, certificarsi Operatore Economico Autorizzato: seminario Cciaa-Adm

Semplificare gli scambi commerciali è oggi possibile attraverso l’acquisizione dello status di Operatore Economico Autorizzato. Si tratta di una certificazione di affidabilità rilasciata dall'Agenzia delle Dogane agli operatori economici interessati.

L’istituto è stato di recente introdotto con il nuovo Codice Doganale dell'Unione con l’obiettivo di agevolare tutti i soggetti coinvolti nella catena logistica internazionale: il produttore, l'esportatore, lo spedizioniere, il depositario, l'agente doganale, il vettore o l'importatore.

L’acquisizione dello status comporta innumerevoli vantaggi per le imprese in termini economici e di risparmio di tempo. Le agevolazioni, ad esempio, comportano meno controlli e spedizioni più veloci ma soprattutto meno costi doganali.

La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia intende promuovere il nuovo istituto attraverso un seminario organizzato d’intesa con l’Agenzia Dogane e Monopoli-ADM e grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lamezia Terme e con il supporto organizzativo della sua Azienda Speciale Promocalabriacentro.

L’evento, dal titolo “La figura dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO) tra semplificazioni e facilitazioni per le imprese”, si svolgerà il 23 novembre alle 15 nella sala convegni della sede camerale di Catanzaro, in via Menniti Ippolito, 16.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, e dalle introduzioni affidate al direttore territoriale Calabria Adm, Antonio Di Noto; al presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro, Rosa Maria Petitto e al presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lamezia Terme, Giovannella Famularo.

A seguire si entrerà nel vivo del seminario con gli interventi del segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Ciro di Leva e dei dirigenti e responsabili dell’Ufficio delle Dogane che illustreranno, nello specifico, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione e i benefici che ciò comporta.

Il seminario, riservato ai primi 90 iscritti, è in corso di accreditamento e consentirà la maturazione di crediti formativi per la formazione professionale continua. È possibile iscriversi al link: https://forms.gle/98E87oNBJP8st7FG6