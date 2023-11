Reggio Calabria. Scoperta e distrutta una piantagione di marijuana

Una coltivazione composta da circa mezzo migliaio di piante di canapa indiana, da un’altezza media di quasi due metri, è stata scoperta in un fondo in stato di abbandono in località Catona, a Reggio Calabria.

La piantagione illegale, che era servita da un sistema di irrigazione temporizzato, dopo il prelevamento di alcuni esemplari per il campionamento, è stata totalmente distrutta così come stabilito dall’Autorità Giudiziaria.

A fare la scoperta sono stati, durante un servizio di controllo del territori, i Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria assieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.