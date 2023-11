Reggio, al via la due giorni di “Screening Diabetologico”

“Sostenere le associazioni del territorio e sensibilizzare sulle tematiche di rilevanza sociale anche in campo sanitario è una delle mission del gruppo FarmaC’è” - è quanto dichiara l’amministratore delegato Domenico Berti annunciando la due giorni di “Screening Diabetologico” che si svolgerà oggi e domani, 14 e 15 Novembre, presso la Farmacia Centrale di Piazza Duomo nell’ambito del progetto Farmacia per il sociale, realizzato in collaborazione con la Consulta comunale Città Metropolitana e decentramento, presieduta da Emilia Condarelli .

“Per il gruppo FarmaC’è, con la sua rete di 6 farmacie distribuite su tutto il territorio reggino - ha proseguito Berti - è fondamentale implementare la funzione di supporto nelle buone prassi protese a migliorare la qualità della vita del contesto in cui operiamo e viviamo. Per queste ragioni è per noi un orgoglio sostenere l’attività dell’associazione “Diabaino Vip vip dello Stretto” e della sua presidente Gabriella Violi cosi come dell’associazione “Giovani con Diabete” presieduta da Raffaella Caminiti con la quale nei prossimi giorni, sempre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, è prevista un’iniziativa.

In conclusione, l’amministratore Berti del gruppo FarmaC’e, sottolineando l’importanza dello screening ai fini della prevenzione e della diagnosi tempestiva realizzato dall’associazione Diabaino Vip Vip dello Stretto ha invitato la cittadinanza ad aderire allo screening gratuito.