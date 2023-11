Incendio distrugge auto commissario circoli Fdi Alto Tirreno Cosentino

Si sta ancora indagando per risalire alle cause esatte che hanno portato all’incendio che ha distrutto l’auto, una Bmw, di prorprietà di Vincenzo Spinelli, imprenditore e commissario dei circoli di Fratelli d'Italia dell’Alto Tirreno cosentino.

Il fatto è accaduto nella notte di domenica scorsa mentre la vettura era parcheggiata in pieno centro storico a Belvedere Marittimo, in piazza Castel Rugiero.

Lo stesso Spinelli sembra per ora sminuire la vicenda, sostenendo di non avere motivi per pensare che l’accaduto sia riconducibile ad un gesto volontario contro di lui per motivi collegabili tanto alla sua attività figura imprenditoriale che al suo ruolo politico.

Il politico riferisce poi di non avere ancora certezza sull’origine delle fiamme, e di non aver ancora ricevuto nemmeno la copia dei verbali redatti dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

“Sulla base di quanto finora emerso - ha affermato - non c’è un’ipotesi che prevale sull'altra. Chi indaga su quanto avvenuto sta considerando elementi relativi alla presenza o meno di inneschi, possibili anomalie tecniche del veicolo, senza comunque scartare al momento l'ipotesi dolosa, considerato anche il periodo turbolento che l'intero territorio sta vivendo sul fronte della criminalità organizzata”.