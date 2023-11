Crotone. Ruba alimenti nel supermarket, poi picchia dipendente e direttrice. Arrestato

Gli agenti delle volanti della Questura di Crotone hanno tratto in arresto un extracomunitario, un 56enne sudanese, indagato per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo la segnalazione di un’aggressione in atto nei pressi di un supermercato cittadino, nel quartiere Fondo Gesù, i poliziotti sono intervenuti e su indicazione di alcuni dipendenti hanno individuato l’uomo che aveva in manto una grossa catena in acciaio.

Quest’ultimo, come emerso anche dalla successiva visione delle immagini del sistema di video sorveglianza, poco prima si sarebbe impossessato di alcuni alimenti e per guadagnarsi la fuga, colpito con un pugno in faccia uno dei dipendenti mente la direttrice del locale, che ha inutilmente tentato di intimargli di restituire il maltolto, si è beccata un colpo alla schiena inferto con la catena.

Gli agenti hanno così bloccato il sudanese, togliendogli la catena di mano, mentre i dipendenti feriti sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per le cure del caso. L’extracomunitario, con permesso di soggiorno scaduto, è stato associato alla Casa Circondariale locale.