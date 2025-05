Scene da film a Crotone: fugge all’alt, folle inseguimento per le vie del centro

Non rispetta l’alt dei poliziotti, forza un posto di blocco e ne scaturisce un inseguimento per le vie cittadine tra lampeggianti blu che illuminano la notte e il suono delle sirene che squarcia il silenzio della città.

Non è una scena da film hollywoodiano ma è accaduto per le vie di Crotone dove, alla fine, un 32enne del posto, R.D. le sue iniziali, è finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

La ricostruzione



Secondo quanto riferito dalla Questura pitagorica, durante un posto di controllo notturno nella centralissima Piazza Pitagora del capoluogo, gli uomini delle Volanti hanno alzato la paletta per fermare un’auto di passaggio, una Fiat Idea grigia, che però, invece di accostare e fermarsi, ha accelerato velocemente dandosi alla fuga.

Gli agenti, a questo punto, e dopo aver tentato di bloccare la vettura rischiando anche di essere travolti dal mezzo, che procedeva a velocità elevata, non hanno avuto altra alternativa che mettersi all’inseguimento, a sirene spiegate.

Il pedone a rischio

L’auto, però, incurante avrebbe continuato a correre per il centro abitato, rischiando anche di investire un pedone che stava attraversando la strada e poi un altro veicolo.

Il conducente, poi, evidentemente per tentare di seminare la Polizia, avrebbe effettuato numerose manovre rischiose e vietate, mettendo in pericolo gli agenti, gli altri automobilisti ed altri pedoni che, in più occasioni, sono stati costretti ad accostarsi al margine della carreggiata per non essere investiti.

Il corsa nel centro

La pattuglia, a questo punto, ha chiesto rinforzi a tutti i colleghi in servizio, mentre ovviamente continuavano l’inseguimento ad alta velocità, senza mai perdere di vista l’obiettivo e tentando, invano, di indurre il conducente a fermare la corsa.

Tuttavia, giunti sulla Statale 106, direzione sud, una delle volanti, per bloccarlo l’ha sorpassato provando a mettersi di traverso, ed il 32enne ha rallentato spostandosi a destra e lasciando intendere di voler desistere: così non è stato perché è invece ripartito velocemente tentando anche di speronare l’auto della Polizia che con una manovra rapida è riuscita a scansarsi. Altre due pattuglie, poi, si sono messe ai fianchi del fuggitivo costringendolo a fermarsi.

La fuga a piedi

Una volta bloccato, il conducente, scendendo rapidamente dal veicolo, ha provato comunque a fuggire a piedi, ma ancora una volta, è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

In questo frangente, durante le operazioni per immobilizzarlo e contenerlo gli agenti sono rimasti feriti lievemente a causa dell’irruenza dell’uomo e, poco dopo, si sono fatti anche visitare in ospedale.

Eseguita una perquisizione e non avendo trovato nulla di strano, i poliziotti hanno ipotizzato che il 32enne fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche; sottoposto agli accertamenti etilometrici è risultando infatti positivo all’alcool test.

Per quanto accaduto, l’uomo, già noto alla Polizia di Stato, è stato quindi arrestato e la patente gli è stata ritirata. Dopo le formalità è stato sottoposto ai domiciliari e si è visto elevare ben dieci sanzioni al Codice della Strada, per un totale di diverse migliaia di euro.

L’attività

L’attività è stata eseguita nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore Renato Panvino, intensificati di sera e di notte per garantire ancor più la sicurezza dei cittadini, delle attività commerciali e vigilare anche sulla movida.