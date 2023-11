Rinascita Scott 3 Assocompari: chiesto il processo per 25 indagati

La Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha chiesto il processo per 25 dei 30 indagarti nell’ambito dell’inchiesta “Rinascita Scott 3 Assocompari (QUI).

L’operazione scattò all’alba del 25 gennaio scorso infliggendo un altro colpo alla cosca vibonese dei Bonavota di Sant’Onofrio. Allora le manette scattarono per otto persone (QUI), quattro dei quali, secondo l’accusa, avrebbero fatto parte del clan per il quale uno di loro avrebbe costituito delle società in Italia, in Ungheria e a Cipro, intestate a terzi, così da riciclarne il denaro (QUI).

L’indagine, rafforzata da intercettazioni e dalle dichiarazione di diversi collaboratori di giustizia, ha anche ricostruito le dinamiche sottese ad una presunta truffa, che risale al 2017, ai danni di investitori omaniti che versarono un milione di euro dietro la promessa di ottenere il 30% delle quote di una società cui sarebbe stato riconducibile un compendio immobiliare a Budapest.

Nel corso dell’operazione, inoltre, era stato eseguito un sequestro di beni e società per un valore di circa 3 milioni di euro.a