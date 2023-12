Processo “Rinascita 3 Assocompari”, rinviati a giudizio 17 indagati

A distanza di quasi un anno dall'operazione Rinascita-Scott 3 "Assocompari", svolta il 25 gennaio, il Tribunale di Vibo Valentia ha rinviato a giudizio 17 dei 25 indagati coinvolti in presunte attività illecite svolte in diversi paesi europei. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere di stampo mafioso, truffa internazionale aggravata, ricettazione e reati in materia di navigazione.

Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, il sodalizio farebbe parte della cosca dei Bonavota di Sant'Onofrio, uno dei gruppi più potenti della 'ndrangheta vibonese. Il processo riprenderà il prossimo 13 marzo.

RINVIATI A GIUDIZIO

Loris Junior Aracri, 33 anni di Pizzo; Raffaele Arone, 48 anni di Sommariva del Bosco; Basilio Caparrotta, 52 anni di Sant’Onofrio; Gerardo Caparrotta 55 anni di Carignano; Francesco Caridà, 55 anni di Pizzo; Gianluigi Cecchi, 51 anni di Milano; Domenico Cichello detto Salvatore 43 anni di Vibo Valentia; Annamaria Durante, 48 anni di Vibo Valentia; Danilo Fiumara 54 anni di Francavilla Angitola; Luigi Fortuna, detto Mastro Gino, 57 anni di Vibo; Gaetano Loschiavo 35 anni di Sant’Onofrio; Francesco Santaguida 45 anni di Vibo Valentia; Antonella Silvia Serrao, 59 anni di Francavilla Angitola; Fabrizio Solimeno 33 anni nato a Torino; Marilena Ventrice, 34 anni di Soriano Calabro; Michele Vitale 44 anni di Chieri; Sona Vesholli 30 anni nata in Albania.