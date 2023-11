Tir si ribalta e perde il carico, A2 chiusa al traffico tra Campotenese e Morano

Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo è stato provvisoriamente chiuso al traffico il tratto in direzione nord compreso tra gli svincoli di Campotenese e Mormanno (al km 176,000), nel territorio comunale di Morano Calabro, in provincia di Cosenza, per consentire la rimozione del carico disperso da un autocarro che si è ribaltato.

Prevista in direzione nord l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sibari, per i veicoli leggeri uscita allo svincolo di Campotenese. Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.