Morano, sbalzato dalla moto finisce in un burrone di 25 metri

Brutta avventura quella vissuta stamani da un centauro ma che fortunatamente è finita senza conseguenze gravi. Nella tarda mattinata, l’uomo, un 38enne, in sella alla sua moto, stava percorrendo la Strada Provinciale 241, Ex Ss 19 delle Calabrie, che da Morano Calabro porta in località Campotenese nel cosentino.

All’improvviso, e per cause che sono ancora in corso di accertamento, il malcapitato è stato sbalzato dal mezzo precipitando in un burrone alto all’incirca 25 metri e riportando una probabile frattura ad una gamba.

Per recuperare il motociclista è stato necessario l’intervento degli specialisti del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, attivati dalla Centrale Operativa del 118 di Cosenza.

I tecnici della Stazione Alpina Pollino del Cnsas Calabria, sono intervenuti procedendo all'evacuazione del paziente in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Castrovillari e consegnandolo all’ambulanza giunta sul posto insieme ad un elisoccorso e ai carabinieri.