Incidente sulla statale 106: tre auto coinvolte, un ferito

Incidente stradale sulla statale 106 “Jonica”, al km 139,700, nel catanzarese, che ha visto coinvolte tre autovetture e col bilancio di una persona rimasta ferita.

Il tratto interessato è provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, ed attualmente la circolazione è deviata sul posto.

Presenti le Forze dell’Ordine per quanto di competenza e le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.