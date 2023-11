Fanno un incidente, erano alla guida in stato di ebrezza: denunciati

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno dato un notevole impulso alle attività di controllo alla circolazione stradale in tutta l’area attraverso numerose pattuglie che, quotidianamente, operano per incrementare la sicurezza e assicurare il rispetto del codice della strada, scongiurando situazioni di pericolo per gli utenti lungo le principali vie di comunicazione.

In quest’ambito la Radiomobile, dopo un incidente stradale autonomo, ha denunciato un 36enne di Condofuri per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo infatti, mentre si trovava alla guida di un mezzo a pedalata assistita lungo via Peripoli, è andato ad impattare contro un’auto in sosta riportando ferite per le quali è stato necessario accompagnarlo nell’Ospedale Tiberio Evoli dove è stato poi ricoverato in prognosi riservata. Sottoposto all’accertamento etilometrico è risultato positivo.

Inoltre, in un’altra circostanza, una pattuglia del Pronto Intervento dell’Arma ha denunciato un 41enne reggino per lo stesso reato poiché, sottoposto anch’egli all’etilometrico, anche qui dopo un incidente stradale autonomo e senza feriti avvenuto sulla 106, nei pressi di San Lorenzo Marina, a bordo di una Fiat Panda, è risultato con un tasso superiore al limite consentito. All’uomo è stata anche ritirata la patente per la successiva sospensione.