Eletta consulta provinciale degli studenti di Crotone: Guerrieri è il presidente

Si è riunita ieri, 24 novembre, l’assemblea plenaria della consulta provinciale degli studenti di Crotone, presso la Sala Paolo Borsellino della Provincia di Crotone per eleggere presidente, vice-presidente e giunta per gli anni scolastici 2023-2025.

I lavori sono stati coordinati dal professor Santino Mariano, referente provinciale della consulta: presenti i rappresentanti di 12 scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Crotone su 14. I candidati si sono presentati, si sono confrontati e dopo ampio e appassionato dibattito sono stati eletti:

Presidente: Guerrieri Francesco del Liceo “G.V. Gravina”.- Vice Presidente Fazio Vincenzo dell’IO “Lilio” di Cirò.- Giunta: Pirillo Francesco LG “Pitagora” – Le Rose Francesco IIS Ciliberto/Lucifero – Scerbo Sara IIS Pertini/Santoni – Martucci Giuseppe IO Strongoli – Sestito Michele IO Cirò.

Il neo-presidente Guerrieri ha dichiarato “Sono qui ad esprimere un grazie sincero per la fiducia e la stima accordatami, oggi è il momento in cui ci appresteremo ad iniziare una nuova avventura nella consulta Studentesca e pertanto è doveroso dimostrare un impegno attivo verso tutte le proposte di rivalsa per la comunità studentesca provinciale cercando sempre il dialogo con i nostri Dirigenti Scolastici, le Associazioni e le Istituzioni del territorio”.

A porgere gli Auguri di buon lavoro è intervenuto il vice-presidente della Provincia Fabio Manica manifestando la disponibilità ad ascoltare e collaborare con gli Studenti.

La consulta studentesca è un organismo istituzionale con base provinciale composto da 2 studenti per ogni istituto secondario di secondo grado, gli studenti che la compongono vengono eletti dal corpo studentesco all’interno della scuola di appartenenza.

La consulta studentesca collabora con l’amministrazione scolastica, con gli enti e il Ministero attraverso la formulazione di proposte ed esprimendo pareri; organizza attività, sull’orientamento e sull’attuazione dello Statuto di studenti e studentesse, manifestazioni culturali, espressive e sportive che mettono in risalto la partecipazione studentesca; assicura un vasto confronto tra studenti con base provinciale, regionale e nazionale; formula proposte che siano superiori alle dimensioni del proprio istituto in modo da ispezionare le problematiche territoriali a livello nazionale; promuove iniziative di partecipazione attiva studentesca a livello locale e nazionale.