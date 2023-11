Botricello, 23enne accoltella ed uccide il padre. Arrestato

Un giovane 23enne, di Botricello, Alessio Cosco, al culmine di una lite, avrebbe sferrato una coltellata al padre, Francesco, muratore di 52 anni, uccidendolo. Alla scena ha assistito la madre del ragazzo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

Secondo quanto si è appreso, il ragazzo soffrirebbe di disturbi psichici. I carabinieri di Botricello e quelli della Compagnia di Sellia Marina lo hanno bloccato e portato in caserma dove si trova in stato di arresto per omicidio.

La vittima ed il figlio, secondo una prima ricostruzioni, al momento della tragedia sarebbero stati da soli in casa, insieme alla madre, quando nella tarda mattinata, tra mezzogiorno e l’una, sarebbe scoppiata la discussione tra i due, poi degenerata. A lanciare l’allarme sarebbero stati i parenti, che vivono nello stesso stabile.