Furti a privati ed aziende, blitz in campo nomadi: disarticolato gruppo rom

Dalle prime ore di stamani, nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Cremona, i carabinieri della Compagnia del capoluogo dello Stretti, coadiuvati da quelli competenti territorialmente, stanno eseguendo all’interno di un campo nomadi e di abitazioni private, diverse misure cautelari in carcere nei confronti di un presunto gruppo criminale composto da uomini, in prevalenza di etnia rom, di età compresa tra i 21 e i 39 anni e che sono ritenuti responsabili di aver commesso dei furti ai danni di privati e di società erogatrici di servizi pubblici locali per il Comune di Reggio Calabria.

L’operazione rappresenta l’epilogo di una articolata attività di indagine iniziata nel luglio 2022, condotta dalla Sezione Operativa dei militari locali e coordinata dalla Procura della Repubblica diretta da Giovanni Bombardieri, e che avrebbe così permesso di interrompere una serie di reati, tra i più odiosi per le imprese e la cittadinanza.