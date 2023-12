Cosenza. Non accetta la fine della relazione, stalkerizza e minaccia l’ex

Un 31enne cosentino è stato raggiunto stamani da un divieto di avvicinamento alla parte offesa essendo ritenuto responsabile di maltrattamenti e stalking nei confronti della ex compagna convivente, fatti che sarebbero avvenuti anche alla presenza della loro figlia minorenne.

Il provvedimento arriva al termine delle indagini eseguite dagli agenti della polizia, col coordinamento dalla Procura, ed avviate dopo la denuncia della presunta vittima, lo scorso 30 ottobre.

In particolare, la donna aveva richiesto l’intervento della Polizia raccontando di un’aggressione verbale e di minacce da parte dell’ex. Durante la denuncia, aveva raccontato poi di aver subito maltrattamenti, ingiurie e minacce, anche nel corso della loro convivenza, iniziata nel 2020: in particolare, in un’occasione, il compagno l’avrebbe minacciata di morte mostrandole una pistola.

La donna, quindi, stanca della relazione, aveva deciso di troncare, cosa che non sarebbe stata accettata dal 31enne che anzi avrebbe iniziato a pedinarla ed a minacciarla per farla ritornare sui suoi passi.