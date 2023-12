Isola, dai rubinetti acqua “grigia e maleodorante”: l’amministrazione lancia l’allarme

"Isola di Capo Rizzuto è attualmente alle prese con una crisi idrica che sta minacciando seriamente la salute e il benessere della comunità. La situazione è drammatica: l'approvvigionamento idrico è limitato e ciò che sgorga nei rubinetti nelle case è inutilizzabile, presentandosi grigia e maleodorante". Inizia così una lettera firmata dal sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga.

Una situazione grave che è stata dunque resa nota al Ministero della Salute, Orazio Schillaci, al Ministero dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, al Ministero degli Affari Regionali, Roberto Calderoli, ed al Ministro per il Sud, Mara Carfagna. Informato anche il Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, assieme al Commissario per l'Emergenza Idrica, Nicola dell'Acqua. Il fatto è stato infine segnalato anche al presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto, al presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso, all'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo ed ai rispettivi dipartimenti.



"Già da anni il Comune di Isola Capo Rizzuto è stato estromesso dalla gestione del servizio idrico, più precisamente con la legge Galli è stata attribuita ad un gestore unico la gestione e la responsabilità, pertanto ci troviamo con le mani legate. La Regione Calabria, attraverso le società di gestione, non sta erogando il servizio e dunque mi sento obbligata a rivolgere un appello urgente alle istituzioni nazionali e regionali" prosegue la sindaca. "Senza la risorsa idrica diventano vani gli sforzi fatti dalla nostra amministrazione nel cercare soluzioni, come interventi al potabilizzatore, nuove condotte e pompe di sollevamento con importanti investimenti economici".

"In tutto questo c'è da considerare che i lavori a lago, tanto necessari, non sono ancora iniziati. Cosa accadrà quando il lago sarà completamente svuotato, se già ora sperimentiamo questi gravi problemi? Questa è una comunità di 18 mila abitanti, con famiglie, anziani, persone diversamente abili e individui con problemi di salute: una situazione insostenibile" denuncia ancora Vittimberga. "È evidente che siamo sull'orlo di un'emergenza sanitaria e la salute dei cittadini è in pericolo. È urgente un intervento deciso e coordinato per garantire un accesso immediato all'acqua potabile, un diritto fondamentale per ogni individuo".

"Questa non è solo una questione locale, ma un problema che richiede l'attenzione delle autorità a livello nazionale e regionale" afferma in conclusione. "È vitale unire gli sforzi e risolvere questa crisi in modo tempestivo per proteggere la salute e il benessere della comunità di Isola di Capo Rizzuto".