Crisi idrica, gli agricoltori di Isola Capo Rizzuto consegnano le partite Iva al sindaco

Questa mattina una folta delegazione di imprenditori agricoli è stata ricevuta presso il Palazzo Comunale di Isola Capo Rizzuto, dal sindaco Maria Grazia Vittimberga e dall’Assessore all’Agricoltura Gaetano Muto e da altri amministratori per affrontare il tema dell’emergenza idrica.

Nel contesto sono state consegnate formalmente le Partita Iva delle rispettive aziende in forma di protesta e per annunciare la chiusura delle attività, “in quanto in queste condizioni non è possibile andare avanti”. Gli agricoltori hanno chiesto all’Amministrazione di farsi portavoce delle difficoltà delle loro aziende ormai al collasso.

Al fine di salvare le colture e centinaia di posti di lavoro, chiedono a gran voce l’erogazione dell’acqua fino alla riapertura del lago di Sant’Anna, a dimostrazione di ciò sono state anche protocollate foto che dimostrano l’ammaloramento dei prodotti e le pecore all’interno dei campi che si nutrono del pregiato finocchio Igp e di altre eccellenze.

Nel corso dell’incontro è stata comunicata l’intenzione di uno sciopero ad oltranza, sulla statale 106, qualora la situazione non dovesse migliorare. L’Assessore Gaetano Muto dichiara che l’Amministrazione sarà vicina agli agricoltori fino a quando non si uscirà da questa crisi.

Il Sindaco ha manifestato vicinanza agli agricoltori, alle loro famiglie, alle aziende, consapevole che il fallimento di un comparto cosi importante per il paese rischierebbe di mettere in ginocchio l’economia di tutto il territorio con danni incalcolabili. Pertanto, si è fatto carico di chiedere dei tavoli tecnici ai vari livelli.