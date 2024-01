Emergenza idrica, il sindaco di Isola Capo Rizzuto si rivolge ai Carabinieri

Maria Grazia Vittimberga

Questa mattina, il sindaco di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga, insieme a una delegazione politica composta dal vice-sindaco Andrea Liò, dagli assessori Gaetano Muto, Davide Loprete, Antonella Pagliuso, il presidente del consiglio Luigi Rizzo e i consiglieri Carlo Cassano e Santino Iuliano, ha depositato una denuncia/querela contro ignoti presso la caserma locale.

L'obiettivo principale è quello di permettere alla procura di individuare i responsabili dell'interruzione del servizio idrico che sta interessando il territorio da cinque giorni, una situazione ormai insostenibile che si presenta, puntualmente, quasi ogni settimana e che raggiunge il culmine del disagio nel periodo estivo.

"La situazione a Isola Capo Rizzuto è drammatica e indegna e minaccia la salute di tutti i cittadini: intere famiglie, persone con disabilità, anziani e bambini, che si trovano a vivere in condizioni igienico-sanitarie precarie. In un Paese civile come l'Italia, nel 2024, tale situazione è del tutto inaccettabile" evidenzia l'amministrazione in una nota. "Ogni individuo ha il diritto fondamentale di accedere ai servizi minimi essenziali, e pertanto, si richiede pubblicamente, a chi di competenza, di porre rimedio a questo atavico problema che vanifica tutti gli sforzi messi in atto dagli amministratori".

"Inoltre, si chiede con urgenza alla Regione Calabria di rivedere la convenzione con A2A, datata 1968 e non più al passo con le esigenze attuali e che si dimostra, dunque, inadeguata, anacronistica e svantaggiosa per una comunità di 18 mila abitanti come quella di Isola Capo Rizzuto" viene ribadito in conclusione. "Non è accettabile che il servizio idrico venga garantito solo in risposta a situazioni di protesta o disagio pubblico come il blocco della 106. Ciò che si chiede da tempo è soltanto il ripristino di una condizione di normalità e il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini".