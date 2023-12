Occhiuto: “grazie a Magialavori per prezioso lavoro di questi anni in Calabria”

Giuseppe Mangialavori

“Ringrazio l’amico Giuseppe Mangialavori per il prezioso lavoro portato avanti in questi anni nel ruolo di coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. Il partito nella nostra Regione ha sempre goduto e gode tutt’oggi di ottima salute, lo dimostrano i positivi risultati elettorali conseguiti nel 2021 e nel 2022, così come la campagna di tesseramento fatta nelle ultime settimane".

E' quanto dichiara Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

"Giuseppe continuerà, anche grazie al ruolo di presidente della Commissione Bilancio della Camera, a dare il suo contributo per rafforzare sempre più, al fianco del segretario Antonio Tajani, Forza Italia in Calabria, nelle istituzioni, e nel Paese”, conclude il Presidente.