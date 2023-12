Entrano per comprare, portano via 60mila euro di gioielli: coppia finisce in carcere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un uomo ed una donna (M.R. e B.N. le loro iniziali), entrambe 31enni e residenti nella provincia di Roma, sono finiti in arresto essendo ritenuti i responsabili di una rapina avvenuta il 27 novembre scorso a Mormanno, nel cosentino.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, nella mattinata di quel giorno, la coppia, dopo aver parcheggiato l’auto avrebbe iniziato a passeggiare lungo il corso principale della cittadina del Pollino, entrando e facendo acquisti in negozi di vario genere per poi accedere nella gioielleria.

I due si sono mostrati subito interessati all’acquisto di orologi, collane e bracciali e dopo aver visto diversi tipi di oggetti, contenuti in diversi rotoli e mostratigli dal proprietario, hanno scelto una catenina, un paio di orecchini ed una crocetta d’argento, per un valore totale di 385 euro, pagati con 400 euro in contanti.

Al momento della consegna del resto, hanno però detto al proprietario del negozio di iniziare a preparare i pacchetti regalo per la merce acquistata e che sarebbero tornati dopo per il ritirare la somma, uscendo così dalla gioielleria.

L’anziano titolare ha iniziato a confezionare gli acquisti ma non vedendo ritornare la coppia, mentre stava per riporre i rotoli con la merce esposta, ha notato che sul banco ne mancavano tre di rotoli che contenevano vari collier, girocollo, catenine in oro ed anelli: il tutto di un valore tra i 60 e 65 mila euro.

Dopo aver cercato invano i due e chiesto agli altri negozianti se li avessero notati, si è purtroppo reso conto di essere stato derubato si è così rivolto ai Carabinieri della Stazione locale a cui ha descritto con cura l’uomo e la donna, ricostruendo l’orario dell’accaduto, e ha dichiarato di essere stato distratto poiché glie erano stati chiesti molti oggetti e particolari vari, facendo in modo che distogliesse lo sguardo dai diversi rotoli posizionati sul banco, approfittandone per impossessarsene.

Sulla base dei primi dati raccolti, i militari hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale installato nei pressi della gioielleria, immagini che hanno permesso di individuare chi fossero i due e di soffermarsi sui particolari tratti somatici e sull’abbigliamento indossato.

I vari fotogrammi estrapolati sono stati poi confrontati con altri immessi nelle Banche Dati delle Forze di Polizia, dalla cui comparazione è emersa la compatibilità con la donna l’uomo. Mostrate le foto al derubato e agli altri negozianti, i due sono stati anche riconosciuti da quest’ultimi.

Raccolti tutte le evidenze investigative, i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Frascati, hanno dapprima individuato quale fosse l’abitazione della coppia poi, dopo averla rintracciata, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale della Città del Pollino, a seguito della richiesta avanzata dalla Procura. Gli arrestati sono stati poi condotti nella Casa Circondariale di Regina Coeli e Rebibbia.