Vibo, stalkerizzava l’ex compagna: scatta il divieto di avvicinamento

Minacce, pedinamenti, controlli e persino delle aggressioni fisiche: tanto avrebbe sopportato una donna di Vibo Valentia, che nei giorni scorsi ha trovato la forza di denunciare l'ex compagno alla Polizia del locale commissariato. Una vicenda perdurata nel tempo, e connotata anche da diversi episodi particolarmente violenti.

La vittima infatti, esasperata per i continui atti intimidatori, si è recata in commissariato per denunciare le continue chiamate dell'uomo - che non voleva rassegnarsi alla fine della relazione - a qualsiasi ora del giorno e della notte. Situazione che ha generato un grave stato d'ansia, e che ha costretto la malcapitata a modificare le proprie abitudini di vita.

Ma non solo: la stessa ha poi raccontato di numerosi episodi violenti: non solo minacce - di cui almeno una con tanto di coltello - ma anche vere e proprie aggressioni fisiche, tra schiaffi, pugni, stangolamenti e morsi. Circostanza che ha fatto subito scattare il divieto di avvicinamento nei confronti del soggetto.