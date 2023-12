Musica. La calabrese Sarafine vince l’edizione 2023 di X Factor 2023

Sarafine

Trentaquattro anni, nata a Vibo Valentia, in Calabria, e poi trasferitasi a Bruxelles; laureata in Economia aziendale, e per diverso tempo ha lavorato in una importante multinazionale come assistente amministrativa e contabile, ma non ha mai abbandonato la sua vera passione, la musica. Per questo ha poi lasciato il lavoro “sicuro” per dedicarsi anima e cuore a quest’ultima.

Una scelta che oggi le ha dato piena ragione: sebbene non abbia mai preso una lezione di canto è lei, Sarafine, al secolo Sara Sorrenti, classe 1989, la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor.

Si è concluso ieri, difatti, il noto talent di Sky, che sul palco della X Factor Arena ha visto contendersi il podio ai concorrenti delle squadre di Fedez (Maria Tomba e Sarafine) e a quelli di Dargen D’Amico (Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots).

Tre le manche a cui si sono sottoposti gli artisti giudicati dal solo voto del pubblico, con i giudici che li hanno fin qui accompagnati - Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico - presenti come semplici spettatori.

Ad aprire la serata il duetto tra la presentatrice Francesca Michielin e Gianni Morandi, super ospite della finale. Nella prima manche, i concorrenti si sono esibiti in un carosello senza soluzione di continuità, ciascuno con un riassunto in musica dei brani che hanno segnato il loro percorso all’interno di questa edizione di X Factor.

I duetti, invece, sono stati al centro della seconda manche con Maria Tomba salita sul palco con Myss Keta, mentre Sarafine che si è esibita con il duo francese degli Ofenbach; Francesco Gabbani ha accompagnato invece Il Solito Dandy sul palco; e Omar Pedrini che ha cantato insieme agli Stunt Pilots.

I finalisti hanno proposto i loro inediti, che sono già disponibili sulle piattaforme digitali: Tomba ha cantato la sua “Crush”, Sarafine “Malati di gioia”, Il Solito Dandy “Solo Tu”, e gli Stunt Pilots “Imma Stunt”. Alla fine la classifica che ha sancito la vittoria di Sarafine.