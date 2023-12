Volley Reghion, domenica si torna in Sicilia per la sfida con la Medtrade

Seconda trasferta consecutiva per la Volley Reghion che, dopo aver conquistato l'intera posta in palio nel derby contro la Sensation, nel pomeriggio di domenica 10 dicembre proverà a sbancare anche il palazzetto di Sferracavallo della Medtrade. A Palermo, la Reghion arriva dopo cinque successi consecutivi, percorso che ha portato la formazione dello Stretto in quarta posizione in classifica.

Discorso diverso invece per le palermitane, che fin qui hanno disputato un campionato altalenante, con sole quattro vittorie nelle nove partite giocate. Nell'ultimo periodo, però, la GBT ha espresso il suo gioco migliore: le vittorie nelle ultime due partite l'hanno momentaneamente allontanata dalla zona retrocessione e hanno ridato serenità e fiducia all’ambiente. Cesare Pellegrino avrà a disposizione l’intero organico e chiede al suo sestetto di non fare sconti, anche perché una sconfitta potrebbe mettere in pericolo il quarto posto.

Dopo il match di Palermo, resterà una sola partita prima della pausa natalizia: sabato prossimo, in quel di Pellaro, arriverà la New Hospital Pal Paola per un nuovo derby calabrese.