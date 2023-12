Perugia. Olive da tavola, premio “Ercole Olivaro”: sul podio anche la Calabria

Si è svolta oggi a Perugia, presso la sede della Camera di Commercio dell’Umbria, la cerimonia di proclamazione dei vincitori della terza edizione del concorso nazionale “Ercole Olivario-Sezione Olive da Tavola”, nato con l’obiettivo di valorizzare il settore delle olive da mensa, sostenendo le imprese nel miglioramento della qualità del prodotto e valorizzando la tipicità come espressione delle diverse tradizioni olivicole dei territori di origine.

Tra le 8 migliori produzioni di olive da tavola d’Italia, per la Categoria olive al naturale - fermentate al naturale 1° Classificato è stata la Società Agricola Cataldo Antonio della Calabria con le olive Carolea condite e lavorate secondo il metodo greco.

Durante la mattinata sono stati, inoltre, assegnati dei premi speciali: Menzione di Merito Impresa Biologica, attribuito all’impresa biologica partecipante che abbia raccolto il punteggio più alto, è stato riconosciuto all’azienda Agricola Gabriele Francesco, Calabria. Una Menzione d’Onore è stata conferita ai produttori di “Olive al Naturale” che hanno ottenuto un punteggio superiore a 75/100: dalla Calabria (2) all’azienda Agricola Gabriele Francesco e alla Società Cataldo Antonio.

Il concorso “Olive da Tavola” è organizzato dall’unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, l’Agenzia ICE; e con il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari Sede di Pescara.