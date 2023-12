A raccogliere olive in nero e senza documenti, denunciati insieme al proprietario

Stavano raccogliendo le olive in terreno di località Pianette quando sono arrivati i carabinieri della stazione di Petilia Policastro che hanno così scoperto quattro stranieri, di origine tunisina, che stavano lavorando in nero nel terreno di proprietà di un 67enne di Mesoraca, nel crotonese, che per questo è stato denunciato.

Scattati degli accertamenti è emerso che uno dei quattro operai era anche irregolare sul territorio nazionale: tutti sono stati anche loro denunciati, per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno, in quanto non avevano con se né il passaporto né un documento utile per la loro identificazione, mentre l’irregolare è stato deferito per ingresso e soggiorno illegale in Italia.