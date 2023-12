Non rispetta il divieto di avvicinamento: arrestato 32enne reggino

Non avrebbe rispettato il divieto di avvicinamento al quale era sottoposto, continuando dunque ad avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna. È stata la stessa donna a notare la presenza dell'ex che, incurante dei divieti, sarebbe stato sorpreso mentre passeggiava nei pressi dell'abitazione della donna.

La stessa ha dunque allertato le forze dell'ordine, che giunte sul posto hanno effettivamente constatato come l'uomo fosse al di sotto del balcone della vittima, mentre gestivolava invitandola a rispondere alle sue chiamate. Il tutto, ovviamente, in piena violazione del decreto restrittivo.

Per tali motivi l'uomo, un trentaduenne di Reggio Calabria, è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito per direttissima nel carcere cittadino.