Crotone: Papanice si veste a festa con gli alberi e le luci di Natale

“C'è un modo diverso per vivere il Natale, farlo insieme tutta la comunità”: è quanto ha affermato il Consigliere Comunale di Crotone, Antonio Megna, Ufficiale di Governo di Papanice, nel descrivere lo spirito che ha mosso ad organizzare nella popolosa frazione del capoluogo la festa dell'albero, un ritorno all'antico, con gli abeti veri ed il loro inconfondibile profumo che sono andati addobbare le vie del centro.

In accordo con la Misericordia di Papanice si è quindi data vita ad una giornata dedicata al “vestire a festa” la frazione, evento che, nonostante il freddo, ha visto una numerosa partecipazione, “cosa di cui sono estremamente felice, perché significa che molti hanno condiviso lo spirito che abbiamo voluto dare a questa giornata” ha chiarito ancora Megna.

Si è iniziato già al mattino, con l’addobbo e il posizionamento degli alberi di Natale per le zone nelle quali sono presenti le attività commerciali del quartiere mentre nel pomeriggio i ragazzi delle associazioni hanno addobbato l’albero principale in piazza Europa per procedere poi all’accensione delle luci.

Un momento di serenità e di felicità soprattutto per l’associazione che assiste i ragazzi con diversa abilità, Camminiamo Insieme, che si è resa protagonista nell'addobbo di piazza Europa.

“Il mio ringraziamento pertanto va al sindaco Voce, al vicesindaco e assessore al Verde Cretella, a tutti i volontari che nella mattinata hanno partecipato al posizionamento degli alberi per il quartiere e a tutte le associazioni Misericordia Papanice, Camminiamo Insieme, Avis Papanice e la Parrocchia SS. AA. Pietro e Paolo, che anch’esse in modo volontario e gratuito hanno reso possibile l’organizzazione di giornate come queste” ha voluto sottolineare Megna.