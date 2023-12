Crotone. Nuovi concorsi al Comune: si cercano cinque figure a tempo pieno

Non si ferma la stagione dei concorsi al Comune di Crotone, che ha già visto l’assunzione di 135 dipendenti dall’atto dell’insediamento dell’amministrazione a guida Vincenzo Voce.

Sono stati infatti indetti tre bandi: il primo per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due assistenti sociali, il secondo sempre per un tempo pieno ed indeterminato di due educatori professionali; e il terzo per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di uno psicologo.

Lo comunica il vicesindaco ed assessore al Personale Sandro Cretella informando “che dopo tecnici, amministrativi, operai, giardinieri, un altro settore importante per l’amministrazione e la comunità cittadina viene potenziato con l’indizione di questi nuovi concorsi”.

Le candidature si potranno presentare entro il prossimo 17 gennaio tramite la piattaforma Inpa https://www.inpa.gov.it/.