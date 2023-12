Lamezia. Senza Nodi e Babbo Natale portano i doni ai bimbi di pediatria

Un pensiero per i bimbi in ospedale con l’abbraccio di Babbo Natale e i doni preparati dai nonnini per i piccoli degenti. Un gruppo di volontari dell’associazione di promozione sociale Senza Nodi si è recato nell'unità operativa di pediatria dell'ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, guidata dalla dottoressa Mimma Caloiero, per portare un segno d'amore e di pace ai bambini nel reparto e ai familiari che li assistono.

"Ringrazio Senza Nodi che ormai da qualche anno ci viene a trovare e ci regala questi momenti particolari che danno tanta gioia ai nostri bambini - ha affermato la dottoressa Caloiero nell'accogliere i volontari della associazione di promozione sociale -. È vero che qui si vivono momenti di difficoltà per quanto riguarda la salute, ma avere attimi di gioia regalati da persone che dedicano al volontariato il loro tempo, facendo tanto bene, è importante ed è fondamentale”.

“L'idea di portarci dei regali preparati dai nonnini è stata bella ed originale - ha proseguito la primaria - per questo facciamo un ringraziamento in più. Inoltre, abbiamo avuto Babbo Natale che ha fatto sì che i bambini rimanessero ancora più sorpresi, ed i regali scelti sono stati importanti perché molto è stato dedicato ai libri”.

“E ancora - ha sottolineato Caloiero - la scrittrice Sina Mazzei ci ha donato quattro dei suoi libri scritti appositamente per bimbi e ragazzi che noi terremo nella piccola biblioteca del reparto. A tal proposito abbiamo deciso che insieme a Senza Nodi organizzeremo delle ore dedicate alla lettura insieme ai bambini”.

All'iniziativa hanno preso parte alcuni volontari della associazione e tra questi anche Stefania Torcasio che ha sottolineato quanto è importante poter dare momenti di gioia e allegria ai bimbi con la presenza di Babbo Natale che, per l’occasione, lei stessa ha preparato.

In rappresentanza della Comunità alloggio di Platania che ospita degli anziani che hanno voluto regalare il loro affetto attraverso dei pensierini per i bambini della pediatria, era presente la signora Maria Mazzei che ha sottolineato con quanto entusiasmo i nonnini hanno lavorato per qualche giorno, volendo firmare addirittura i loro lavori per poterli donare ai piccoli pazienti dell'ospedale lametino.

La signora Felicetta Ciliberti ha preparato i regali con molta cura e con molta attenzione perché potessero essere indirizzati alle diverse età dei bambini presenti in reparto.

La scrittrice Sina Mazzei che è anche responsabile del settore cultura dell'associazione ha donato i suoi libri sottolineando l'impegno di Senza Nodi verso la cultura, una delle attività portanti che ormai da tanti anni l'associazione svolge sul territorio. La stessa si è impegnata insieme alla dottoressa Caloiero, a portare avanti un progetto di lettura all'interno del reparto.

Infine, la presidente dell'associazione Senza Nodi, Nadia Donato, ha ringraziato la dottoressa Caloiero per la qualità del lavoro che offre a tutto il territorio dell'azienda sanitaria di Catanzaro e, per quanto è possibile ottenere, anche all'interno di un ospedale come quello di Lamezia Terme. Ciò, grazie alla professionalità alla sensibilità e all’esperienza di donne che dedicano tanto tempo al loro lavoro.

“I sorrisi dei bimbi che oggi ci hanno accolto qui sono stati il regalo più grande che noi potessimo avere per questo Natale. L'affetto dei nonni, l'affetto dei volontari, l'affetto di questi genitori e la capacità della dottoressa Caloiero con tutto il suo staff, fanno sì che la sanità sul territorio della provincia di Catanzaro possa avere sempre più importanti esempi di professionalità e d'amore. A Natale tutto questo non può che fare un grande bene al cuore” ha detto la presidente Donato.