Cosenza, in casa oltre 170 chili di botti e bombette: denunciata

Ci si avvicina all'anno nuovo, e proseguono i controlli volti al contrasto della diffusione di materiale esplosivo illegale. Nei giorni scorsi gli agenti della Questura di Cosenza hanno denunciato a piede libero una donna, a seguito di una perquisizione domiciliare nella quale sono stati rinvenuti ben 170,9 chili di materiale pirotecnico.

Nel dettaglio, si tratta di decine di confezioni di botti, bombette e prodotti pirotecnici, detenuti senza alcuna licenza o autorizzazione all'interno di un appartamento. Il tutto in barba alle norme di sicurezza più basilari: il materiale infatti era infatti semplicemente ammassato in una stanza di casa, tutto insieme, generando una situazione di potenziale pericolo anche per gli altri condomini.

Tutto il materiale esplodente è stato dunque sequestrato ed affidato ad una ditta specializzata per la successiva distruzione in sicurezza. Per la donna, invece, è scattata una denuncia a piede libero per detenzione di materiale esplodente senza licenza.