Alla vista della polizia si ferma di botto, nell’auto tre coltelli e un martello

Nella giornata di ieri, una pattuglia della Squadra Volante della questura di Cosenza, mentre era di servizio sul territorio, ha notato un’auto con a bordo un uomo che alla vista della polizia ha fermato la marcia precipitosamente, si presume per evitare il controllo degli agenti che invece, insospettitisi, lo hanno fermato.

Eseguita una perquisizione gli sono stati così trovati tre coltelli a serramanico ed un martello. Per questo il soggetto, con diversi precedenti penali a suo carico, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di possesso ingiustificato di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.